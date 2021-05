Nous a-t-on tout dit sur la destruction des tunnels ?

Certes, il s’agit d’une réalisation louable, mais cette réalisation doit être examinée à la lumière de la possibilité de creuser les tunnels. Le but des tunnels est resté largement défensif, empêchant l’attaquant de prendre pied avec une occupation du terrain, de retarder l’attaque, et de donner des coups à l’attaquant avec des pertes en vies coûteuses. Les tunnels permettent également la survie des forces de protection. Et dans ces deux derniers paramètres, les tunnels du Hamas parviennent à atteindre leur objectif.Lire la suite sur jforum.fr