Notre rencontre avec le chanteur le plus écouté en Israël : Yshaï Ribo

Je pensais que le chanteur Yshaï Ribo savait écrire, composer et chanter. La semaine dernière, j’ai découvert qu’il est aussi un orateur merveilleux. Ribo était invité à l’atelier « Nos Rencontres » et des centaines de filles l’ont interviewé sur Zoom. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Hadar l’a interrogé sur la célébrité . « La célébrité n’est qu’ un effet secondaire, c’est très important de s’en souvenir. Le désir initial et principal est d’exprimer ce que j’ai à dire. On dit qu’aujourd’hui si on demande à un enfant ce qu’il veut être quand il sera grand, il répond : « Célèbre ». D’accord, mais célèbre pour quoi ? Que voulez-vous donner au monde ? Voulez-vous être un figure emblématique sur Instagram ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à laquelle on doit aspirer. Il vaut mieux penser d’abord à ce que vous voulez faire, et cela pourrait ensuite être accompagné de célébrité . »

Tamar et Amona ont demandé comment il préservait sa vie privée et sa famille. « Je ne l’ai pas annoncé publiquement, mais au cours des deux dernières années, j’ai moins utilisé les réseaux sociaux. Cela m’a donné beaucoup de paix dans mon cœur, ne pas être tout le temps autour de ces notions, ne pas penser à ce qu’’on dira de moi, à ce que je vais dire ou même à ce que je suis censé dire de ce qu’on a dit. Je sentais que de vivre constamment pour l’extérieur et ce qui est dit n’était pas une bonne chose pour moi. Il faut être conscient de l’environnement, certes, mais ne pas vivre uniquement en fonction de lui. »

Rotem a posé des questions sur le processus d’écriture des chansons et sur le succès de ses chansons qui sont tellement empreintes de couplets et d’idées issus des textes sacrés. Yishai a répondu: « Cela vient d’un endroit qui est bien plus élevé que moi et que nous tous. Les chansons sont basées sur le Midrash et les paroles de la Torah, qui sont les paroles de Dieu lui-même . Ce n’est pas moi. Cela fait partie de la prière, vient de nos maîtres, et donc les âmes des gens se connectent.

Les gens m’écrivent souvent : « Je ne suis pas religieux, je suis athée, mais cette chanson m’a touché, a touché mon cœur. Attendez, si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de la chanson, alors comment cela vous a-t-il touché ? Apparemment, le pouvoir de la musique ainsi que le pouvoir des mots de la Torah que je viens juste rassembler dans une chanson agissent sur l’âme sans aucune explication logique ».

A la fin de la conversation, les filles lui ont demandé de chanter « La raison des raisons » (quoi d’autre?!), et cet échange a continué à résonner dans ma tête par la suite, pas moins que la chanson elle même.