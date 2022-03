Norouz: Israël souhaite aux Iraniens un changement de régime

L’État hébreu voit d’un mauvais œil un possible accord international sur le programme nucléaire de l’Iran.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui considère le pouvoir actuel en Iran comme son premier ennemi, a souhaité dimanche 20 mars aux Iraniens un changement de régime politique à l’occasion du Norouz, le Nouvel an iranien. «Norouz signifie littéralement »nouveau jour » et c’est mon plus grand vœu à vous, Iraniens, que vous verrez un nouveau jour, un jour de liberté du cruel régime iranien», a-t-il déclaré dans un message vidéo en anglais diffusé par son bureau. Lire la suite sur jforum.fr