Bien que la déclaration officielle émanant du Palais royal marocain ait prit soin de rappeler le soutien du royaume à la « cause palestinienne », l’annonce de la normalisation entre Israël et le Maroc a provoqué de vives réactions du côté de l’Autorité palestinienne, du Hamas et du Jihad islamique.Lire la suite sur lphinfo.com