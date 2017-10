« Non aux mannequins trop maigres ». Une loi israélienne peu appliquée.

Mode en Israël : lutte contre les stéréotypes. Non aux mannequins trop maigres et aux retouches excessives des photos. C’est le nouveau défi des autorités israéliennes. Une loi y afférente entrée en vigueur en 2012 en Israël peine à être respectée. Cependant, le monde entier s’accorde à dire que l’image des femmes diffusée par les acteurs de la mode est malsaine et peu conforme à la réalité. (i24News)