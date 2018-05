Non au BDS. Le mythique orchestre de Philadelphie arrivera bientôt en Israël.

Malgré des appels incessants du BDS, de merveilleux et virtuoses musiciens américains vont se rendre en tournée en Israël au début juin. L’orchestre de Philadelphie est en tournée planifiée en coordination avec le gouvernement israélien. Arrivé à Jérusalem, l’orchestre s’affichera trois fois dans le programme officiel de célébration des 70 ans de l’Etat d’Israël.

Fondé en 1900, l'Orchestre de Philadelphie (The Philadelphia Orchestra) est, avec celui de Cleveland, le benjamin des grands orchestres américains. Ses deux premiers chefs permanents sont allemands : Fritz Scheel (1900-1907) et Carl Pohlig, un ancien assistant de Gustav Mahler (1907-1912). Fritz Kreisler se produit en soliste dès la première saison, Richard Strauss vient diriger ses œuvres en 1904, Arthur Rubinstein et Camille Saint-Saëns font leurs débuts américains avec l'Orchestre de Philadelphie…