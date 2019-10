Nombre record de visiteurs au Kotel

Les mois d’Eloul et Tishri ont connu un record d’affluence au Kotel. Le Fonds pour l’Héritage du Kotel estime que plus de 2,5 millions de personnes se sont rendues sur ce site, soit une hausse significative par rapport à l’an passé. Cela a commencé par des centaines de milliers de fidèles qui ont assisté aux seli’hot, puis les myriades de visiteurs – israéliens et étrangers – durant la fête de Soukkot, avec la traditionnelle « Birkat Cohanim », la fête de Hoshana Rabba et les « Hakafot Sheniyot » à l’issue de Sim’hat Torah.Lire la suite sur lphinfo.com