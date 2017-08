No fake News. En cybersécurité, Israël est bien la référence mondiale.

Tel-Aviv (Antoine Karsenty). Etant donné les facteurs culturels, politiques, et sociaux, l’expertise d’Israël en matière de cyber sécurité à naturellement évolué vers la sécurité des réseaux, les mécanismes d’identification et de lutte contre la fraude et la protection des données.

En effet, Israël est devenu leader dans ces domaines avec des entreprises comme CheckPoint, et CyberArk expert en protection des données. Ces entreprises dirigent le marché de la cybersécurité.

Les produits de CyberArk sont utilisés par plus de 50% des entreprises répertoriées dans le classement de la revue Fortune 100, pour protéger leurs informations les plus précieuses, leur infrastructure et leurs applications.