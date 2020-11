Le député Nir Barkat (Likoud) a présenté un plan global et ambitieux pour le développement de la Judée, la Samarie et la vallée du Jourdain pour les années à venir. L’ancien maire de Jérusalem a travaillé sur ce projet depuis son départ de la mairie de Jérusalem et en avait déjà présenté une première ébauche au Premier ministre en juin 2019.Lire la suite sur lphinfo.com