Nir Barkat prend une décision dramatique dans sa lutte contre les monopoles

Le ministre de l’Economie Nir Barkat répète que son objectif principal est de casser les monopoles qui tiennent le marché israélien et qui sont à l’origine des prix élevés à la consommation.

Dans cet but, il commence à mettre en oeuvre une politique qui obligera les grands groupes à changer leur attitude et qui permettra d’ouvrir le marché.

Ainsi, il a exigé de toutes les grandes sociétés, la publication de leurs comptes afin de comprendre si les prix particulièrement hauts qu'ils pratiquent sont justifiés par leur comptabilité. La première société à avoir reçu cette demande est Coca-Cola, quinze autres ont reçu une requête similaire de la part du ministère de l'Economie.