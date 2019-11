New-York: Un adolescent soupçonné d’être impliqué dans une série d’attaques contre des Juifs à Brooklyn a été arrêté (Vidéo)

Un adolescent, soupçonné d’être impliqué dans une série d’attaques contre des Juifs dans le quartier de Borough Park à Brooklyn (New York) a été arrêté vendredi. L’adolescent, âgé de 16 ans et dont le nom n’a pas été révélé, s’est rendu de lui-même dans un poste de police vendredi où il a été arrêté, a rapporté le site d’informations PIX11…….Détails et Vidéo……..Lire la suite sur koide9enisrael