New York 1939: le plombier qui défie les nazis – vidéo

Isadore Greenbaun s’était jeté sur la scène d’un rassemblement de nazis et une vidéo de l’incident vient d’être publiée.

Le documentariste américain Marshall Curry a récemment retrouvé des images d’archives d’un rassemblement de 22.000 nazis américains en plein centre de Manhattan en février 1939. Sur la vidéo de six minutes, on peut voir les sympathisants nazis faire le salut hitlérien dans l’immense salle du Madison Square Garden, avec une scène décorée de croix gammées et de drapeaux américains.