Neveu de Moshe Dayan, le chanteur israélien Aviv Geffen en France.

Après un premier concert à Paris au Point Ephémere en mai 2017, le chanteur israélien Aviv Geffen reprend la route en ce début d’année 2018 pour une nouvelle tournée en solo où il reprendra les plus grands titres de Blackfield dont il est la véritable tête pensante ainsi que d’autres morceaux de son répertoire personnel plus pop mais assez proche dans le style de ce qu’il peut faire avec Steven Wilson. Ce concert unique en France a eu lieu le 22 janvier 2018 au Pop Up Du Label. Lire la suite sur israelvalley.com