Netflix met en scène une famille juive peu ordinaire …

Un article de Guillaume Lenorman pour Israël Valley. Dans la nouvelle série Netflix « Family Business », Jonathan Cohen campe Joseph, le fils d’un boucher juif incarné par Gérard Darmon. Entre eux, les relations sont plutôt tendues, car la boutique casher du père située dans le cœur de Paris est au bord de la faillite depuis le décès de la mère. Quand le fils, Joseph, interprété par Jonathan Cohen qui n’en peut plus de travailler dans la viande a vent d’une prochaine légalisation du cannabis, il se met en tête de transformer la boucherie en « coffee-shop » au cœur de Paris. Et il embarque toute sa famille dans l’aventure à commencer par son père joué par Gérard Darmon, le père et fils allant chercher ensemble la marchandise à Amsterdam.Lire la suite sur israelvalley.com