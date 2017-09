Netanyahu va tenter de persuader Trump de dénoncer l’accord sur le nucléaire iranien à l’ONU

Le ministre israélien des Renseignements Israel Katz a indiqué lundi que le Premier ministre Benjamin Netanyahu allait tenter de persuader le président américain Donald Trump de dénoncer l’accord sur le nucléaire iranien lors d’une rencontre en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Il a confié à la radio de l’armée israélienne que “la chose la plus importante dans cette rencontre sera de demander l’annulation” de cet accord conclu en juillet 2015 à Vienne entre l’Iran et le G5+1 (les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l’Allemagne).

M. Katz, qui est également ministre des Transports, a poursuivi en expliquant que “la leçon que nous tirons de la République populaire démocratique de Corée est que les négociations et les accords avec les dictatures n’empêchent pas le développement d’armes nucléaires”.