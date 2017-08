Netanyahu trace les lignes rouges que l’Iran ne pourra pas franchir©

Netanyahu informe Poutine des lignes rouges posées par Israël et que l’Iran ne pourra franchir sous aucun prétexte en Syrie

Le Premier Ministre Binyamin Netanyahu a exposé au Président Vladimir Poutine les lignes rouges qu’érigen Israël contre la présence iranienne en Syrie. Cette question a mobilisé l’essentiel de leur conversation qui a duré trois heure, à Sotchi le mercredi 23 août.

Il a dit clairement qu’Israël arrêtera toutes les décisions et mesures qui s’imposeront. « Nous ne demeurerons pas passifs », face aux projets expansionnistes de l’Iran pour libaniser la Syrie. « L’Iran tente d’établir une présence militaire permanente par des transports aériens pleins de Gardiens de la Révolution et de membres du Hezbollah. C’est une situation grave pour nous et pour beaucoup d’autres pays de la région ».