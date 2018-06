Netanyahu prend la balle au bond des révoltes en Iran : “L’équipe d’Iran a fait preuve de courage sur le terrain, aujourd’hui c’est le peuple iranien dans la rue”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué mardi le “courage” du peuple iranien qui se dresse depuis quelques jours contre le régime des mollahs.

"Pouvez-vous imaginer à quel point il est difficile d'empêcher Ronaldo de marquer un but ? J'avais l'habitude de jouer au football, et laissez-moi vous dire, c'est presque impossible. Mais l'équipe iranienne a fait l'impossible. Le peuple iranien a fait preuve de courage sur le terrain. Et aujourd'hui, il montre ce même courage dans les rues d'Iran", a-t-il lancé sur les réseaux sociaux dans une vidéo.