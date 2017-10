Netanyahu : “Le monde doit se préoccuper de l’avenir des Kurdes”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi que le monde devait se préoccuper de l’avenir des Kurdes.

“Les Kurdes font preuve d’une maturité à la fois nationale et internationale. Nous sympathisons avec leurs désirs et le monde doit se préoccuper de leur sécurité et de leur avenir”, a déclaré le dirigeant israélien lors d’une cérémonie en souvenir de l’ancien ministre israélien, Rehavam Zeevi, assassiné en 2001 par des terroristes palestiniens du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP). Lire la suite sur lemondejuif.info