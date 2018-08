Netanyahu : “La France soutient systématiquement les ONG hostiles à Israël dans les instances internationales”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi la France de “soutenir systématiquement les ONG hostiles à Israël dans les instances internationales”.

“Sur les relations France-Israël, le Premier ministre a confirmé que la dynamique de la coopération bilatérale était solide et globalement positive. Il a rappelé la qualité des rapports personnels, cordiaux, francs et amicaux qu’il entretient avec le Président de la République Emmanuel Macron et m’a chargé de lui transmettre un message lors de la conférence des ambassadeurs la semaine prochaine à Paris”, a indiqué le député Meyer Habib dans un communiqué à l’issue d’une réunion avec le dirigeant israélien. Lire la suite sur lemondejuif.info