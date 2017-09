Netanyahu : “Ce rappel de l’histoire juive rendra plus difficile pour l’UNESCO d’adopter des décisions absurdes”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi avoir offert à l’UNESCO, au nom de l’Etat d’Israël, une réplique exacte d’un morceau de l’Arc de Titus.

“Israël a offert hier un cadeau historique à l’UNESCO. Une réplique exacte d’un morceau de l’Arc de Titus. La réplique, faite par l’Autorité des antiquités d’Israël, illustre le défilé triomphal des soldats romains qui ont détruit il y a 2 000 ans le Second Temple à Jérusalem et sont retournés à Rome avec la Menorah et d’autres objets juifs sacrés”, a déclaré le dirigeant israélien sur les réseaux sociaux.