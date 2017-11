Netanyahu aux Américains après l’attentat de New York : “Ensemble, nous allons vaincre ce fléau”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé mercredi sa solidarité aux Américains après l’attaque terroriste islamiste au camion-bélier perpétrée près du World Trade Center qui a fait huit morts et douze blessés.

“Au président Trump, au gouverneur Cuomo et au maire de Blasio : Nous nous tenons aux côtés de nos amis de New-York et de tous les Américains à la suite d’une autre horrible attaque terroriste islamiste. Nous prions pour les victimes et leurs familles. Ensemble, nous allons vaincre ce fléau”, a déclaré le dirigeant israélien dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info