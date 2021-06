Le Premier ministre s’est exprimé à la faction du Likoud et a déclaré: «J’appelle les membres de la droite dans le gouvernement de gauche à se lever et à voter selon leur conscience contre ce gouvernement qui met en danger l’État d’Israël». Le Premier ministre a ajouté: « Contrairement à Bennett et Lapid, Abbas n’a jamais obtenu d’autonomie dans le Néguev ni de place au gouvernement ».Lire la suite sur jforum.fr