Netanyahou: une semaine pour éviter les élections

Avec l’annonce dr amatique lundi soir par les dirigeants de la coalition Naftali Bennett et Yair Lapid de leur intention de dissoudre le gouvernement libéré, la nation a commencé à se préparer pour son cinquième tour d’élections en trois répond. Une date proposée du 25 octobre a déjà été fixée. Cependant, les élections pourraient encore être annulées si le chef de l’opposition Benjamin Netanyahou réussit à former un gouvernement avant la dissolution de la Knesset. Peut-il le faire ?

Netanyahou contrôle actuellement 55 sièges à la Knesset. Il a besoin de 61, une majorité minimale au parlement obtenue de 120 sièges. Selon Ilana Shpaizman du département d’études politiques de l’université Bar-Ilan, ses chances sont minces.

La Liste arabe unie ou Kahol Lavan?

L’autre parti de l’opposition, la Liste arabe unie, un parti arabe antisioniste, peut être immédiatement exclu en tant que partenaire potentiel, a-t-elle déclaré à JNS. Bien qu’il y ait une petite possibilité d’un accord avec Benny Gantz, dont le parti Kakhol lavan compte huit sièges, Shpaizman a déclaré que cela ne serait possible que si Gantz devenait Premier ministre et non Netanyahu. Shmuel Sandler, professeur émérite de l’Université Bar-Ilan et président actuel du Collège Emunah-Efrata, est d’accord avec l’évaluation de Shpaizman.

Gideon Sa’ar?

« Si Netanyahou veut former une coalition, il doit le faire avant que le projet de loi visant à dissoudre la Knesset, ne soit soumis et voté », a-t-il déclaré à JNS. « Je ne pense pas qu’il ait beaucoup de chance. Pour ce faire, il aura besoin de [Gideon] Sa’ar, et il y a trop d’animosité. Bien qu’il soit de droite, Saar, comme tant d’anciens proches de Netanyahou, est devenu un ennemi acharné de l’ancien Premier ministre. Après avoir quitté le Likoud en décembre 2020, il a formé son propre parti, Tikva Hadasha, qui contrôle six sièges à la Knesset.

Suite à l’annonce de la dissolution du gouvernement, Sa’ar a déclaré à Galeï Tsahal: « Assis avec Netanyahou ? Je ne porterai pas Bibi [au poste de Premier ministre]. Tous les membres du parti sont derrière moi, personne ne sera tenté ». Cependant, Sa’ar risque de voir son parti rayé de la carte politique lors des prochaines élections. Selon un nouveau sondage, si Tikva Hadasha s’impose avec quatre sièges à la Knesset, il est dangereusement proche du seuil électoral. Le parti « ne peut pas se sentir en sécurité », a déclaré Menachem Lazar, chef de Panels Politics, qui a mené le sondage.

Yamina?

Netanyahou pourrait-il faire équipe avec Yamina ? Le directeur exécutif du parti a déclaré mardi à 103FM que « tout est fait pour empêcher une boucle électorale continue, y compris siéger sous Netanyahou dans le prochain gouvernement ». Shpaizman a exprimé des doutes quant à la possibilité d’un rapprochement entre le Likoud et Yamina, notant que dans tous les cas, Yamina, réduit à seulement quatre sièges, ne suffirait pas à pousser Netanyahu au sommet et dans le fauteuil du Premier ministre.

Nir Orbach?

Mardi, les médias hébreux ont évoqué la possibilité que Nir Orbach, qui dirige la commission de la Chambre de la Knesset, qui s’occupe des règles et procédures de la Knesset, et sans qui le projet de loi de dissolution ne pourrait pas être adopté, pourrait essayer de bloquer les travaux en faveur de Netanyahou. Selon Ynet , les dirigeants de la coalition avaient du mal à contacter Orbach. Orbach, qui est un sioniste religieux et avait été membre de Yamina, a abandonné la coalition le 13 juin, disant qu’il ne reviendrait pas tant que les règlements qui placent les résidents de Judée et de Samarie sous le système juridique n’auront pas pas été adoptés.

Les réglementations devaient expirer et l’incapacité du gouvernement à les renouveler, ce qui aurait signifié des difficultés et même du « chaos » pour les Juifs vivants dans ces régions, c’est le point cité par Bennett comme la principale raison pour laquelle il a décidé de démanteler son gouvernement. Orbach aurait été en pourparlers pour rejoindre le Likoud. Il devait prétendre à une place réservée sur la liste du parti avant les prochaines élections en échange d’un vote pour faire tomber le gouvernement. « C’est vraiment un personnage tragique », a déclaré Sandler. « Il avait toutes les cartes en main. Mais avec le départ anticipé de Bennett et Lapid, il a perdu son pouvoir de négociation.

Vote final la semaine prochaine

Bennett et Lapid auraient été inquiets de la possibilité d’une mesure de blocage d’Orbach pour repousser le vote de dissolution au 22 juin, avec les membres de la Knesset Boaz Toporovsky et Sharren Haskel déposant le projet de loi lundi soir. Shpaizman a rejeté comme exagérés les rapports concernant la capacité d’Orbach à arrêter ou à retarder le projet de loi. « La coalition aurait pu le démettre de ses fonctions au comité de la Chambre », a-t-elle déclaré. » Il aurait pu bloquer une journée, mais rien de permanent. »

« Le vote doit commencer mercredi. Comme la coalition aura besoin de plus d’un jour pour faire adopter le projet de loi et comme la Knesset ne se réunit que du lundi au mercredi, le vote final aura lieu la semaine prochaine, lundi ou peut-être mardi », a-t-elle déclaré. Aussi, « Netanyahou a une semaine. »