Netanyahou surprend le trois millionième touriste et joue le guide

Ils ne s’attendaient pas à cela. Un couple venu de Roumanie a été accueilli à Jérusalem par le ministre du Tourisme Yariv Levin. Ce couple représente le trois millionième touriste à visiter Israël cette année.

L’Etat d’Israël a également offert au couple de vacanciers des visites guidées à travers tout le pays, une suite dans un hôtel de luxe, les services d’un chauffeur avec Limousine, un survol du pays en hélicoptère, etc.

Mais ils n’étaient pas au bout de leur surprise. Arrivés à la tour de David à Jérusalem, le ministre leur apprend que le guide prévu n’est pas venu. « Nous avons à la hâte trouvé un autre guide qui vous fera visiter les lieux », lance amusé le ministre. C’est alors que Binyamin Netanyahou apparaît. Il prend en charge les visiteurs ébahis.

« Quoi, vous ne savez pas que j’accueille tous les touristes qui arrivent en Israël ?», lance Netanyahou sur un ton espiègle. « Nous étions ici il y a 3 000 ans » raconte le Premier ministre. La touriste roumaine lui rétorque, « Et vous êtes encore là, c’est cela l’important ».

Netanyahou se tourne vers son ministre et lui lance un nouveau défi : « On se retrouve ici pour le six millionième touriste ».