Netanyahou serait facilement réélu si de nouvelles élections avaient lieu aujourd’hui

La gauche israélienne ne comprend plus rien, elle, qui espérait que les casseroles de Netanyahou l'éloignerait du pouvoir, c'est tout le contraire qui se passe, plus les médias s'acharnent contre le premier ministre et plus le score de la droite à tendance à s'améliorer. Selon un sondage réalisé par la société d'enquête Panels et publié par Walla! News, les six factions de la coalition qui soutiennent actuellement le gouvernement Netanyahou obtiendraient un total de 67 sièges si de nouvelles élections avaient lieu aujourd'hui, une de plus que ce qu'elles possèdent aujourd'hui.