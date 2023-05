Netanyahou recadre ses partenaires de la coalition

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a profité de son intervention hier soir (jeudi) lors de la cérémonie de Yom Yeroushalayim à la yeshiva de Merkaz Harav, pour passer un message à ses partenaires de la coalition.

Sur fond de tensions autour du vote du budget, le Premier ministre a déclaré devant les centaines de personnes présentes dont les ministres Smotrich, Ben Gvir et Poroush: »Je voudrais dire à mes amis de la coalition, nous n’avons pas et nous n’aurons pas de meilleur gouvernement que celui-là. Un gouvernement national, offensif, qui se préoccupe de l’héritage d’Israël, de la présence juive partout, du peuple d’Israël et de l’avenir d’Israël. Il est temps d’en finir avec les menaces, les boycotts, de redescendre des arbres. Tout le monde doit travailler ensemble et voter le budget pour le peuple, pour la présence juive en Israël, pour la terre d’Israël et pour la Torah d’Israël ». Lire la suite sur lphinfo.com