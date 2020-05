Netanyahou poursuit ses consultations

Le Premier ministre reçoit samedi soir une série de ministres et députés du Likoud qui aimeraient obtenir un ministère ou conserver le leur. Il s’agit notamment d’Avi Dichter, Tsahi Hanegbi, Guidon Saar, Yoav Galant, Zeev Elkin, Youval Steinitz, Nir Barkat, Tsipi Horovely et Guila Gamliel. Malgré l’équation arithmétique simple du manque de postes à pourvoir, chacun souhaite obtenir un ministère et certains comme Avi Dichter, Tsahi Hanegbi ou Guila Gamliel expriment ouvertement leur mécontentement.Lire la suite sur lphinfo.com