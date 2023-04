Netanyahou : « Nous allons réagir fermement aux tirs contre Israël »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé que les débats internes en cours dans la société israélienne n’empêcheront pas le pays de réagir fermement et de manière significative à l’escalade de la violence.

S’exprimant au début d’une réunion d’urgence du cabinet de sécurité à Jérusalem à la suite de tirs de roquettes en provenance du Liban, Netanyahou a déclaré qu’il avait clairement indiqué ces derniers jours aux ennemis d’Israël que « le débat interne [entre nous] ne nous empêchera pas d’agir fermement contre eux n’importe où et à n’importe quel moment ».

« Nous sommes tous – sans exception – unis sur ce point. »

Netanyahou a réaffirmé qu’Israël n’a « aucune intérêt de modifier le statu quo sur le mont du Temple. « Nous appelons à un apaisement des tensions et nous agirons fermement contre les extrémistes qui y déploient des actes de violence. »

Le Premier ministre a affirmé qu’Israël « ripostera à ses ennemis, et qu’ils paieront le prix de chaque acte d’agression ».

« Nos ennemis apprendront à nouveau qu’en temps de guerre, les citoyens israéliens sont solidaires et unis, et qu’ils soutiennent les actions de Tsahal et du reste des forces de sécurité pour protéger notre pays et nos citoyens. »

SOURCE : The Times of Israël