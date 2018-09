Netanyahou : « Israël est une gare où des leaders du monde entier arrivent chaque jour »

1947-2018 même combat !« Je préfère vos condamnations à vos condoléances », avait déjà lancé de son temps Madame Golda Meir pour justifier l’emploi des armes, plaidant une auto- défense obligatoire face à qui veut la destruction d’Israël.

Si les mots ne sont pas exactement les mêmes, si la formule choc, dommage, n’est pas de saison, le fond reste identique et des décennies plus tard, plus exactement un certain mardi 4 septembre 2018, Binyamin Netanyahou prononce, lors du toast organisé à l‘attention du personnel de son bureau de Premier ministre pour fêter la nouvelle année juive, une allocution que n‘aurait pas renié cette « dame de fer » au cœur si tendre que l’histoire en gardera par ailleurs l’image symbolique de la « bonne grand-mère d’Israël »

« Nous vivons dans une région difficile. Mais nous sommes à la hauteur de la situation. Nous frappons nos ennemis si nécessaire et nous sommes capables de les frapper encore plus ».

Des leaders du monde entier arrivent chaque jour

Et d’enfoncer le clou encore une fois, une fois de plus : « Nous défendons nos frontières, mais aussi, confrontés que nous sommes à des menaces mêmes encore lointaines, nous sommes contraints d’agir à titre préventif.

Et pourtant, dans le même temps, (premier terme conséquemment du second ?), je dois vous dire que pendant que nous faisons cela, nous acquérons des amis dans le monde entier et dans notre région, ces pays limitrophes constatant notre force et notre détermination à défendre notre État, à le développer pour en faire un pouvoir économique, technologique et militaire.

Qui d’autre que vous, les employés du bureau du Premier ministre, le savent ? reprend Binyamin Netanyahou qui choisit de conclure ainsi son allocution :

« Cette tente (tente dressée à la résidence du Premier ministre où se déroulait la cérémonie: NDLR) ressemble à une gare ferroviaire : Des leaders du monde entier arrivent chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, des centaines de dirigeants. »…

Dont un certain monsieur Trump…

A propos duquel tous les amis de l’Etat hébreu ne le féliciteront jamais assez d’avoir décidé de réinstaller l’ambassade des Etats Unis d’Amérique à Jérusalem, la Capitale d’Israël choisie par les siens !

http://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2018/Pages/PM-Netanyahu-s-remarks-at-the-Prime-Minister-s-Office-4-September-2018.aspx