Netanyahou face à l’Iran nucléaire et à l’infinie lâcheté des « pacifistes »

L’ensemble des médias bon chic bon genre, en Israël comme en occident, s’empresse depuis hier soir d’affirmer que le Premier ministre israélien pousse les Américains dans une confrontation qui pourrait bien dégénérer en guerre. Par Rony Akrich

Benjamin Netanyahou a prononcé un discours dramatique depuis le ministère de la Défense à Tel Aviv lundi soir. Il a révélé qu’Israël possédait une énorme quantité de documents secrets concernant les plans du programme nucléaire iranien.

Le prix de son intransigeance, son ignorance du doute, son esprit bille en tête, sont susceptible de coûter très cher à l’État d’Israël’, hululent nos pacifistes!!

Faisons une distinction morale et juste! La bravoure militaire ou l’habileté guerrière ne sont pas le fondement de la grandeur humaine que nous admirons et apprécions le plus. Pourtant, face au mal, il faut posséder cette volonté de se battre, de tuer et d’être tué au nom de la justice et du bien.

La paix avec le mal ?

La foncière déficience des pacifistes est qu’ils rejettent, a priori, la lutte armée comme moyen. Certes, on peut entendre une certaine logique dans le contenu, mais le résultat est généralement dramatique car: « Quiconque est indulgent avec le monstre, deviendra lui-même un monstre avec les indulgents. » (L’Ecclésiaste 7: 1)

Ceux qui tentent de faire la paix avec le mal, intensifient ce mal et le reçoivent, en retour de bâton, au centuple, ils entrainent, inévitablement, l’Humanité vers une guerre implacable, violente et cruelle, car il n’y a plus d’autres possibilités. Cette guerre, dont on n’a pas eu le choix, sera toujours pire, surtout au niveau moral, qu’une guerre dont l’alternative aurait dû être une initiative offensive afin de sauver des dizaines de millions d’êtres humains. Si les états s’en vont en guerre pour du pétrole, de l’or ou tout autre intérêt, nul pacifisme, nul diplomatie n’ont le droit de citer.

Il est possible d’imaginer ce qui se serait passé si les puissances avaient déclaré et déclenché une offensive contre l’Allemagne nazie dès les premières années de l’arrivée au pouvoir d’Hitler. Beaucoup de sang aurait coulé, bien sûr, mais sans commune mesure avec ce qui s’est passé plus tard, tout aurait pris fin en quelques mois seulement. Dans nos rêves les plus sombres, nous n’aurions pu imaginer les crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale.

Malheureusement ce ne fut guère le cas. Ils voulurent tout faire, tout tenter, avec ce monstre satanique, pour éviter la guerre et obtenir la paix. Oh combien eut raison Mr Winston Churchill! « Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur ; vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. »

L’infinie lâcheté du pacifisme

Là réside l’infinie lâcheté du pacifisme. Il exige la paix à tout prix pour offrir le cadeau le plus empoisonné à l’homme: la guerre!

Une guerre horrible et douloureuse où le mal s’étend et se diffuse sans limites aucunes. En prenant les devants, en combattant par tous les moyens l’hydre et ses tentacules, le prix à payer reste faible comparé au coût réel à payer si l’on avait permis sa pleine et entière manifestation.

Ils tailladent et meurtrissent les âmes, de l’homme, des peuples comme de l’Humanité, ils ne veulent nullement conjurer le mal mais juste se suffire d’un semblant de paix dans leur ‘maintenantisme’ égoïste et aveugle.

S’il y a d’autres moyens que la guerre, je serais le premier à les promouvoir, mais à ma plus grande peine, ce n’est pas le cas.

Face aux forces maléfiques et fondamentalistes de certaines nations et religions, je reste assez pantois devant le fait qu’au tournant de l’Histoire nous trouvions immanquablement cette même classe d’individus ingénue, politiquement très orientée et prête aux concessions les plus absurdes, dangereuses et inintelligibles.

Les signes cliniques, avant-coureurs de la pathologie

Alors que le conflit s’avère inévitable et qu’aucune autre alternative n’existe, notre monde si savant, aujourd’hui plus qu’hier, persiste à se leurrer, se mentir, et mystifier la réalité. Israël, comme les démocraties, ont ainsi créé une situation impossible d’où nul ne pourra se dégager sans traverser auparavant les drames régionaux et internationaux qui nous attendent, sans l’ombre d’un doute. Je ne suis pas un ‘décliniste’, juste l’élève assidu du diagnostic lorsque les signes cliniques, avant-coureurs de la pathologie, sont déjà omniprésents.

Ce n’est pas seulement une question de vision du monde, mais aussi du caractère psychique, intimiste de la personne. Lorsqu’un homme marche seul dans une rue sombre et que soudain un voyou l’agresse, il est un fait indéniable: l’individu non violent aura du mal à réagir avec brutalité. Il faut une âme particulière pour discerner immédiatement le mal et le frapper afin de le neutraliser. Evitez de dire affablement:

« Monsieur, je pense qu’il y a erreur sur la personne, vous vous méprenez mon cher! »

Ou bien:

« Essayons, mon bon ami, de trouver un compromis, il se trouve voyez-vous que j’ai en ma possession un portefeuille conséquent.»

La suite sera d’une clarté limpide, le voyou frappera, prendra votre bien puis la fuite!

Si quelqu’un vient te tuer, lève-toi plus tôt que lui pour le tuer! (Bamidbar Rabba)

L’exégèse biblique est on ne peut plus claire!

Il s’agit d’un problème touchant des spécimens humains fragiles et douteux, un problème de Juifs exiliques et d’Israéliens s’auto-haïssant, une perversion devenue très compromettante durant l’Histoire des uns et des autres. Face au crime et aux criminels, le pacifisme est l’un des maux épiques de l’ère moderne, ce désir de paix et de tranquillité, de ne jamais faire de vague, au prix même de sa liberté, de son auto-détermination nationale, populaire et individuelle. Si leur position, pas seulement de principe, n’est en rien acceptée par tout le monde, le conflit, la guerre, le combat, quels qu’ils soient, répugnent nos ‘non-violents’, elle reste une idée appréhendée comme philosophie morale.

Tout attendrissement au vu et su de la barbarie islamo-palestinienne n’est en fait que de l’inhumanité travestie. Ceux qui procèdent de la sorte ne sont que de beaux-penseurs, de belles âmes qui dénient le droit de punir les ignobles et de lutter contre la perversion de l’être « animal », de crainte de salir leurs mains de collaborateurs. Loin de rendre service à la population, ces mélanomes de l’Histoire ébranlent, au contraire, les fondements de son système de protection.

Rony Akrich