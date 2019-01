Netanyahou et Poutine s’entretiennent au téléphone

Le Kremlin a annoncé que le président Vladimir Poutine et le Premier ministre Binyamin Netanyahou se sont entretenus au téléphone. L’initiative a été prise par le président russe. Le sujet principal de leur conversation a été la situation en Syrie sur fond de départ progressif des troupes américaines. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terroriste et resserrer la coordination entre les deux pays sur les plans militaire et diplomatique.Lire la suite sur lphinfo.com