Netanyahou attaque, Shaked répond

Le Premier ministre s’en est pris vendredi au parti Yamina et plus particulièrement à Ayelet Shaked et Naftali Benett. Malgré leur engagement officiel de ne recommander que Binyamin Netanyahou auprès du président de l’Etat après les élections, le Premier ministre les a attaqués vendredi en mettant en doute leur sincérité et laissant penser qu’ils pourraient s’allier à quelqu’un d’autre, en rappelant l’alliance conclue entre Naftali Benett et Yaïr Lapid aux élections de 2013. Lire la suite sur lphinfo.com