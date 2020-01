Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a adressé un message de condoléances au sultanat d’Oman et à sa population après la décès du sultan Qabous ben Saïd. Il a rappelé l’invitation faite il y a un an de se rendre avec son épouse à Mascat et l’accueil chaleureux auquel ils avaient eu droit par le sultant et les autorités du pays.Lire la suite sur lphinfo.com