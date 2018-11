Netanyahou a-t-il dit : « Exterminons les noirs d’Israël » ?

Attention, fake news ! Une rumeur circule ces jours dans le milieu « Noir » relayée par des sites antisémites, accusant Benjamin Netanyahou d’avoir déclaré « qu’il faut exterminer tous les Noirs d’Israël »

Cette fake news ciblée par une rumeur sans fondement sur Facebook date depuis maintenant plus d’un an. Elle s’est propagée comme une traînée de poudre sur WhatsApp. A tel point, qu’elle est actuellement partagée par des dizaines de milliers de personnes à travers la planète.

Comment sont fabriquées et propagées les fausses informations sur le Net, ces « fake news » qui s’attaque à Netanyahou ? La technique est bien connue: des attaques coordonnées lancées sur certains forums antisémites désormais connus. Puis la fausse nouvelle est relayée par ces derniers, assez nombreux pour toucher une bonne partie des internautes. Ces rumeurs viennent souvent de sites proches de Soral, Dieudonné… et les thématiques tournent beaucoup autour des personnalités juives et ou israéliens.

La Fédération des Juifs Noirs dénonce cette méthode

Le bureau du Premier ministre israélien n’a pas réagi. En revanche, des associations comme la FJN (Fédération des Juifs Noirs) dénoncent cette méthode. En outre, la FNJ demande, au public de ne pas se fier aux fausses rumeurs, photos ou vidéos truquées qui inondent le net.

Israël est un État de droit (le seul dans la région) dont les pouvoirs publics exercent leurs fonctions selon les balises définies par un ensemble de normes juridiques, résumées dans la formule : «Nul n’est au-dessus de la loi».

SOURCE : GUERSHON NDUWA