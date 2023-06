Netanyahou à Blinken:  »Israël ne sera pas lié par un accord avec l’Iran »

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, s’est entretenu aujourd’hui (jeudi) par téléphone avec le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken.

Il a exprimé sa gratitude auprès du secrétaire d’Etat pour la coopération militaire et dans le domaine du renseignement entre Israël et les Etats-Unis, soulignant qu’elle n’avait jamais été aussi bonne. Les deux hommes ont évoqué les défis et les opportunités dans la région.Lire la suite sur lphinfo.com