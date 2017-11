Natalie Portman, l’actrice israélienne mondialement connue, depuis ses débuts dans Léon jusqu’à ses dernières apparitions dans Thor, a reçu le prix israélien Genesis 2018, une des plus prestigieuses distinctions en Israël, connu sous le nom de «prix Nobel juif» pour ses engagements sociaux et sa connexion profonde à ses racines juives et israéliennes. Lire la suite sur tel-avivre.com