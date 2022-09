Naplouse: la guerre Hamas-Autorité palestinienne est déclarée

L’autorité de Mahmoud Abbas s’effrite depuis un moment en Judée-Samarie. De plus en plus contestée par la rue palestinienne, l’AP est en train de se faire supplanter dans certains endroits par le Hamas.

Cela fait d'ailleurs partie d'une stratégie plus globale du mouvement terroriste: laisser les esprits se calmer à Gaza, en profitant des allègements octroyés par Israël comme l'augmentation du nombre de permis de travail, et parallèlement embraser le terrain en Judée-Samarie. L'objectif est double: déstabiliser Israël et s'imposer face à l'Autorité palestinienne.