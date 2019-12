Naïveté et incompétence face au terrorisme islamiste. Céline Pina

Le terroriste de Londres qui a tué deux personnes était un prisonnier condamné pour… terrorisme… Quand la dangerosité du fanatisme islamiste est renforcée par la naïveté et l’incompétence des autorités, cela donne ce type de drame. Quand les européens comprendront-ils que le danger que représente la propagande islamiste sur notre sol et le refus d’en prendre la mesure et d’agir contre est ce qui nous expose à ce type de passage à l’acte ?Lire la suite sur lphinfo.com