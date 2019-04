Naftali Bennett et Ayelet Shaked toujours dans l’incertitude…

Le parti de la Nouvelle Droite, dirigé par Naftali Bennett et Ayelet Shaked, avait franchi ce matin vers 06h00 le seuil électoral de 3,25% pour atteindre 3,26% et entrer donc à la 21e Knesset grâce au vote des soldats mais vers midi, la tendance s’est inversée, la Nouvelle Droite est retombée sous la barre des 3,25% et Bennett et Shaked ont demandée un re comptage. Pour sa part, le parti Zehut de Moshe Feiglin restera définitivement à la porte de cette nouvelle assemblée législative..Lire la suite sur tel-avivre.com