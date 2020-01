Naftali Bennett : Ennemis d’Israël, ne testez pas le cerveau innovateur israélien. Elbit & Raphael.

EDITORIAL. « Ennemis d’Israël, ne testez pas le cerveau innovateur israélien ». C’est l’avertissement lancé hier par Naftali Bennett, le ministre de la défense, à l’annonce d’une technologie d’interception révolutionnaire basée sur le laser développée par Israël. Les premiers essais sur le terrain sont prévus dans 6 mois dans le Sud du pays. Les émetteurs lasers conçus conjointement par Raphael et Elbit sont basés sur un laser électrique et non pas chimique – plus dangereux et moins efficace.Lire la suite sur israelvalley.com