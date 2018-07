L’ancien Premier ministre s’est une nouvelle fois lancé dans une attaque en règle contre la droite au pouvoir, et principalement contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le parti Habayit Hayehoudi. Mardi, au musée d’Erets Israël à Tel-Aviv, Ehoud Barak a dressé un tableau-catastrophe de l’avenir d’Israël si la politique de Binyamin Netanyahou et ses […] Lire la suite sur lphinfo.com