Naftali Benett prépare-t-il une recomposition du paysage politique ?

Depuis que les sondages lui sourient, Naftali Benett maintient un certain flou sur ses intentions après les prochaines élections : qui recommandera-t-il auprès du président de l’Etat pour former un gouvernement au cas où Yamina ne serait pas le parti le plus grand, ce qui est la probabilité la plus certaine ? Cette situation prête le flanc aux attaques du Likoud qui accuse l’ancien ministre d’être prêt à faire alliance avec d’autres partis, dont Yesh Atid, pour écarter Binyamin Netanyahou du pouvoir. Lire la suite sur lphinfo.com