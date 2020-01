Naftali Benett met fin à l’anarchie…des arnarchistes!

Pour la première fois, un ministre de la Défense émet un ordre général d’interdiction d’entrée en Judée-Samarie pour les provocateurs gauchistes et anarchistes. Jusqu’à présent, seuls des Juifs appartenant à la mouvance « Tag Meh’ir » (Prix à payer) étaient concernés par ces mesures d’éloignement. Désormais, ces mesures seront employées contre tous les activistes anti-israéliens venus de l’intérieur ou de l’étranger pour provoquer les soldats de Tsahal et des civils israéliens mais aussi pousser les populations arabes à en faire de même. Des extraits bien choisis et mixés sont alors diffusés sur les réseaux sociaux afin de ternir l’image de Tsahal, qui en réalité, a des consignes très strictes de retenue.Lire la suite sur lphinfo.com