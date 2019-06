Naftali Benett fait une déclaration à la presse

Après son limogeage par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, Naftali Benett a fait une déclaration à la presse devant son domicile à Raanana. Il a d’abord pris acte de la décision du Premier ministre Binyamin Netanyahou de le limoger et a souligné « l’immense et rare priviliège qui lui a été donné d’être le ministre de l’Education en Israël ». Naftali Benett a promis qu’il fera tout pour que le passage du relais avec son successeur se fasse dans les meilleures conditions. « Nul n’est irremplaçable », a-t-il dit, rajoutant plus loin: « Ce matin j’étais le ministre de l’Education, ce soir je suis Naftali ».Lire la suite sur lphinfo.com