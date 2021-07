L’ancien conseiller de Naftali Benett, Oudi Reiter a annoncé l’échec des pourparlers sur le montant des dommages et intérêts qu’il réclame à son ancien patron et qu’il va saisir la justice. Oudi Reiter accuse Naftali Benett de « mensonges et manipulations » pour avoir durant la campagne électorale utilisé ses idées sans révéler qui en était l’auteur ni lui verser les moindre droits.Lire la suite sur lphinfo.com