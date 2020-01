Après presque dix mois de détention en Russie, Naama Issakhar a quitté la Russie pour rentrer en Israël. Elle et sa maman Yaffa sont montées dans l’avion qui ramenait le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah de Moscou. Plus tôt dans la journée avaient eu lieu les émouvantes retrouvailles entre la jeune femme et sa maman. Elle a ensuite appelé sa soeur Liat au téléphone.Lire la suite sur lphinfo.com