Myriam Peretz appelle à l’union!

Qui mieux que Myriam Peretz, femme vaillante et lauréate du Prix Israël pouvait appeler les responsables politiques à joindre leur efforts dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale? Dans un post qu’elle a publié, elle exhorte Binyamin Netanyahou et Benny Gantz à mettre de côté leurs divergences: « Cessez-donc vos chamailleries personnelles, mettez votre ego de côté et prenez la décision la plus claire qui s’impose: asseyez-vous ensemble! »Lire la suite sur lphinfo.com