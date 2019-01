Musée juif de Bruxelles: le dossier volé chez un avocat en plein procès

Un des avocats au procès de la tuerie du musée juif de Bruxelles, où le jihadiste français Mehdi Nemmouche encourt la prison à vie, s’est fait voler son dossier sur l’affaire mardi soir à Bruxelles, et une fausse Kalachnikov a été déposée sur son bureau, a annoncé mercredi le parquet de la capitale belge.

Interrogé par les médias belges, Me Vincent Lurquin, qui défend une des parties civiles au procès et intervient dans plusieurs dossiers terroristes, a évoqué un vol "extrêmement ciblé" et dénoncé un climat de "peur", de "menace", auquel il a appelé à ne pas céder.