Le Cheikh Ekrima Sabri, ancien Mufti de l’Autorité Palestinienne, a condamné les dirigeants et monarques arabes et musulmans qui ne se sont pas manifestés contre la répression de l’Islam par la France. Le Cheikh Ekrima Sabri a condamné le gouvernement français dans un sermon du vendredi prononcé à la mosquée Al-Aqsa, et mis en ligne sur YouTube le 5 février 2021. Lire la suite sur jforum.fr