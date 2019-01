Moualek l’antisémite juste bon à se faire enfermer

Connu pour avoir été le quatrième compère de la Liste Antisioniste de Dieudonné, Soral et Gouasmi, en 2009, fondateur avec les mêmes, du site anisémite : “La Banlieue s’exprime”, en 2006, inventeur du concept de “Juifiste”, pour dénigrer des milieux plus philosémites, Ahmed Moualek accompagne Dieudonné et Alain Soral dans leur voyage en Syrie et au Liban. En novembre 2006, Moualek accompagne Dieudonné à la fête des BBR.

En 2009, Moualek accompagne Dieudonné dans la campagne pour le Parti antisioniste aux élections européennes de 2009. En septembre 2009, il participe à un sketch de Dieudonné avec Robert Faurisson. En décembre 2009, Moualek anime un débat sur l'identité nationale au théâtre de la Main d'or.